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В исправительной колонии Плесецкого округа сидит выдающийся шахматист

В УФСИН России по Архангельской области завершился региональный этап V Всероссийского чемпионата по шахматам среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Больше двух недель с помощью одной из интерактивных шахматных программ шли игры между участниками. В онлайн-турнирах за право представлять область на чемпионате страны боролись 16 осужденных. Каждый встретился с каждым из соперников, чтобы заработать заветные баллы, которые приближали шахматистов к победе. В зависимости от итога встречи участники получали определённое количество очков: выигрыш – 3, ничья – 1, поражение – 0 очков.

Третьим по результатам встреч за шахматной доской в онлайн-формате стал осужденный колонии-поселения №19 ОУХД (п. Междуреченский, Пинежский район) Валерий Б.. Второе место занял осужденный колонии-поселения №3 (п. Талаги, Приморский район) Константин Х.. В результате проведенного турнира лучшим шахматистом был признан отбывающий наказание в исправительной колонии №21 ОУХД (п. Икса, Плесецкий округ) Андрей М.

 

19 июнь 16:19 | : Будни

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