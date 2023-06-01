Мастер шахмат из колонии в Архангельской области сыграл со всей Россией

Сегодня во ФСИН России в режиме видео-конференц-связи прошел V Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, посвященный международному Дню шахмат. Осужденный исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области принял в нем участие.

Мероприятие проводилось совместно с представителями Федерации шахмат России. Участники были подключены к специальной интернет-платформе. В рамках турнира встретились отбывающие наказание из каждого территориального органа страны.

По итогам отборочного этапа данного чемпионата, который проходил в начале июня, лучшим в Поморье был признан осужденный Андрей М. из ИК-21. Он состязался с 16 игроками из исправительных учреждений области и по итогам всех прошедших игр был признан лучшим шахматистом.