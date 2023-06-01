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Мастер шахмат из колонии в Архангельской области сыграл со всей Россией

Сегодня во ФСИН России в режиме видео-конференц-связи прошел V Всероссийский чемпионат по шахматам среди осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, посвященный международному Дню шахмат. Осужденный исправительной  колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской  области принял в нем участие. 
 
Мероприятие проводилось совместно с  представителями Федерации шахмат России. Участники были подключены к специальной интернет-платформе. В рамках турнира встретились отбывающие наказание из каждого территориального органа страны.
 
По итогам отборочного этапа данного чемпионата, который проходил  в начале июня,  лучшим в Поморье был признан осужденный Андрей М. из ИК-21.  Он состязался с 16 игроками из исправительных учреждений области и по итогам всех прошедших игр был признан лучшим шахматистом.  
 
Всероссийский турнир для осуждённого ИК-21 состоял из шести игр. Он одержал три победы и одну ничью и стал 29 в турнирной таблице. По словам осуждённого это хороший личный результат для него. Андрей занимается шахматами с восьми лет, именно тогда он начал ходить в кружок и вскоре получил 2 юношеский разряд. Сейчас Андрею 42 года и он играет в шахматы по сей день, повышая свое мастерство, читая книги про улучшение стратегии игры. Конец срока наказания у осуждённого в 2031 году, и он намерен готовиться к следующему турниру, чтобы войти в тройку призеров. 
20 июль 17:05 | : Будни

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