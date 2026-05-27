Архангельский УФСИН устроил для своих праздник спорта

В рамках проведения акции «Эстафета поколений» для сотрудников и их детей, а также ветеранов УФСИН России по Архангельской области была проведена спортивно-интеллектуальная игра.

Мероприятие под названием «Веселые старты» включило в себя не только спортивные состязания, но и познавательную викторину. Оно было посвящено Году единства народов России и Году культуры в Архангельской области. Его участниками стали представители 10 городских учреждений службы исполнения наказания Поморья. Ведущая игры Наталья Вежливцева разделила всех на две разновозрастные команды, которые придумали названия, девизы и выбрали капитанов. В итоге состязались коллективы «Пульс» и «Молния».

Начало было положено «скачками» или бегу на «коне». Затем участники попробовали себя в роли «гусениц». От слаженности движений зависела скорость прохождения заданной дистанции. И здесь и дети, и взрослые поняли насколько важно быть командой. Передача обруча по замкнутому кругу через каждого участника тоже оказалась не простым заданием. Заплетание лент длиной более 1,5 метров в косы заставило участников продумать тактику, чтобы не ошибиться в очередности. Завершился спортивный этап перетягиванием каната.

Далее состязания продолжились интеллектуальной викториной, которую подготовила и провела хранитель фондов постоянно действующей экспозиции по истории УИС Евгения Шахова. Это было не просто угадывание правильных вариантов ответов, а погружение в историю многонациональной России и культуру Поморья. Собравшиеся узнали о космонавтах разных национальностей нашей страны, о Новодвинской крепости, об Александре Грине. На вопросы активно отвечали обе команды. Победили в викторине участники из «Молнии», опередив своих соперников всего на два балла. Они же в общем зачете набрали большее количество очков по всем этапам спортивно-интеллектуальной игры и заняли первое место.

Все участники мероприятия от 5 до 79 лет дружно, сплоченно и с большим энтузиазмом прошли все препятствия и интеллектуальные испытания. За это они получили дипломы, сладкие и памятные подарки, а также маленькие сувениры - куколку-обереги, которые сделала председатель ветеранской организации СИЗО-1 Людмила Михайловна Жиркова.