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Дети сотрудников архангельского УФСИН показали себя в "Зарнице"

В УФСИН России по Архангельской области прошел первый этап военно-патриотической игры.  В  нем приняли участие дети работников подразделений региональной уголовно-исполнительной системы  в возрасте до 14 лет.

 

Мероприятие было организовано на базе Управления по конвоированию и отдела специального назначения областной службы исполнения наказаний. Попробовать свои силы прибыли дети сотрудников СИЗО-1, АВК, ЦИТОВ, аппарата Управления, ИК-1, ИК-7 и ИК-14. В нем приняли участие 21 человек. Все они были  разделены на три команды, которые придумали себе названия и  выбрали командира, ответственного  за дисциплину и сплоченность. В итоге соревноваться пришлось «Солдатикам», «Красивой победе» и «ФСИНовцам». В качестве группы поддержки – родители. Они держат за детей кулачки, как признаются, и сами не прочь принять участие в подобных играх.

 Участники «Зарницы» прошли по маршрутным листам несколько станций. На этапе «Эрудит» им предстояло показать свои знания по истории и символике России. На полосе препятствий «Крепость» продемонстрировать  ловкость, выдержку и командный дух. В беге на 60 метров под названием «Быстрее ветра» ребята  выкладывались по максимуму, чтобы за кратчайшее время прибежать к финишу. Серьезным испытанием  стал рубеж «Сборка автомата», но и здесь многие справились с задачей  успешно.

 - Наша цель – не только дать ребятам возможность показать свои знания истории страны и физическую подготовку, но и создать атмосферу соперничества и товарищества. Это важно для подрастающего поколения, - прокомментировала Анастасия Сачивко, организатор игры «Зарница» в УФСИН России по Архангельской области.

 После всех испытаний участников «Зарницы» ждал горячий чай с вкусными булочками. А члены конкурсной комиссии отправились подсчитывать баллы каждой команды. Победители определялись по наибольшему количеству очков, набранных в  испытаниях.


 

30 май 10:38 | : Будни

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