Дети сотрудников УФСИН Поморья сыграли в «Зарницу»

В УФСИН России по Архангельской области прошел первый этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» среди детей сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Мероприятие проходило на базе Управления по конвоированию и объединило 47 участников в возрасте от восьми до 14 лет. По сравнению с прошлым годом количество желающих проявить себя увеличилось больше чем в два раза. Попробовать свои силы прибыли дети сотрудников КП-3, ИК-1, ИК-7, ИК-14, ОБ, УК, БМТиВС, ЦИТОВ, МСЧ-29 ФСИН России, СИЗО-1, АВК.

Всех собравшихся организаторы поделили на четыре команды, в каждой из них был определен командир. Ребята придумали названия и девизы, с которыми им предстояло пройти подготовленные испытания.

На старт вышли «ВПК Высота», «Т-34», «Телепузики» и «Олимп».

По маршрутным листам команды отправлялись на станции, где им необходимо было продемонстрировать свои знания и умения. На этапе «Эрудит» дети отвечали на 20 вопросов, связанных с событиями и именами Великой Отечественной войны. В испытании «Снайпер» дети поражали мишень дротиками – один бросок на участника, учитывался общий результат команды.

Еще одно задание ждало собравшихся на этапе «Связист», где нужно было восстановить разорванную «линию», надежно соединив между собой кусочки «провода». После дети на скорость разгадывали шифрограммы. Также самый подготовленный участник от команды на время выполнил упражнение по снаряжению магазина автомата Калашникова.

Самым необычным стало прохождение полосы препятствий, а шумным – «Веселые старты». По итогам соревнований первое место заняли ребята команды «ВПК Высота», в состав которой вошли в основном дети сотрудников Архангельской ВК и следственного изолятора №1.

После церемонии награждения собравшиеся возложили цветы к обелиску памяти сотрудников архангельского УФСИН, погибших при исполнении служебных обязанностей.