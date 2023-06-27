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Дети сотрудников архангельского УФСИН впервые участвуют в "Зарнице"

В УФСИН России по Архангельской области для детей сотрудников уголовно-исполнительной системы прошел первый этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».

Мероприятие организовали на базе отряда специального назначения «Сивуч» и Управления по конвоированию. В нем участвовали четыре команды: две из них представляли дети сотрудников учреждений УФСИН, еще две – приглашенные гости - воспитанники патриотического центра «Феникс».

Соревнования открыла старший инспектор по особым поручениям отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН Анастасия Сачивко. Она пожелала участникам проявить в ходе игры сплоченность, взаимовыручку и выносливость – все те качества, без которых трудно представить будущего сотрудника силовых структур или защитника Отечества, а также получить максимальный заряд положительных эмоций и впечатлений.

Перед началом состязаний каждая из команд должна была придумать себе название, краткую речевку и определить командира. Сами соревнования состояли из нескольких этапов. Конкурсная программа включала в себя множество различных испытаний: соревнование «Готов к труду и обороне», в рамках которого участники отжимались и подтягивались, бегали на короткие дистанции, состязались в гибкости и силе. Кроме того, была организована полоса препятствий - спортивный лабиринт. Отдохнуть от подвижных этапов можно было на станции «Эрудит», где требовались не физические усилия, а знания, логика и смекалка.  На станции «Помоги товарищу» прошел мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Провел его сотрудник отдела специального назначения «Сивуч».  И в завершении мероприятия на этапе «Красив в строю – силен в бою» воспитанники патриотического центра «Феникс» продемонстрировали навыки строевой подготовки и прошли маршем с песней.

- Все участники соревнований продемонстрировали хорошую спортивную подготовку, смекалку и умение дружно действовать в единой команде, - отметила старший инспектор по особым поручениям отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН Анастасия Сачивко. 

Победители игры «Зарница» определялись по наибольшему количеству баллов, набранных в конкурсных испытаниях. В итоге первое место заняла команда «Вымпел» воспитанников патриотического центра «Феникс», второй стала сборная «Ястреб» и третьей - «Победа», состоящие из детей сотрудников УФСИН. Номинацию "За волю к победе» присудили самым маленьким участникам мероприятия – юным воспитанникам патриотического центра «Феникс». Каждый получил заслуженную грамоту. А подарком для всех участников стало чаепитие с вкусными пирогами.

Отметим, игра «Зарница» проводится в целях формирования у молодого поколения патриотического сознания, активной жизненной позиции и гражданской ответственности, формирования интереса к службе в учреждениях и органах УИС, а также развития военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр. 

 

28 июнь 11:38 | : Будни

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