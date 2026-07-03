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Архангелогородцы рассуждают о плюсах и минусах удаленки

У удаленки нет недостатков — уверен каждый четвертый работающий дистанционно архангелогородец.

Главным преимуществом работы из дома остается возможность трудиться отовсюду, где ловит интернет, — ее назвали 55% опрошенных. На втором месте — экономия на транспортных расходах и организации питания (54%). Возможность получить свободное время вместо дороги на работу и обратно нравится 32%. 3 из 10 ценят возможность работать удаленно из-за меньшего число отвлекающих факторов по сравнению с офисом (31%). Также в числе плюсов: меньше стресса (28%), больше времени на семью (22%) и возможность брать подработки (16%). Отсутствие дресс-кода и строгого контроля руководства отметили по 8%. И только 1% не видит в удаленке никаких преимуществ.

 Главным недостатком удаленки остается ненормированный рабочий день — на него жалуются 28% опрошенных архангелогородец. Нехватку живого общения с коллегами испытывают 24%, столько же сталкиваются со сложностями коммуникации из-за перебоев в связи. Совмещение домашних и рабочих обязанностей беспокоит 21% удаленных сотрудников. Проблемы со здоровьем из-за сидячего образа жизни и меньшее внимание к внешнему виду отметили по 17%. Отвлекающие факторы дома (чаще всего речь о детях и домашних животных) мешают 15%. Отсутствие компенсационного пакета волнует 12%, прокрастинация — 9%. Еще 6% настораживает отсутствие карьерного роста. У дистанционной занятости нет недостатков — утверждает каждый четвертый работающий в режиме хоум-офиса (23%).

 Отдельное помещение для работы дома имеют только 46% удаленных сотрудников.

06 июль 11:06 | : Будни

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