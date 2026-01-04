Каждый третий архангелогородец, работающий на удаленке, предпочтет свободу офису

Если работодатель решит полностью отказаться от удаленки, 34% экономически активных архангелогородцев, работающих дистанционно или в гибридном режиме, скорее выполнят требование нанимателя и выйдут в офисы, а 36% — скорее уволятся. Причем мужчины несколько чаще готовы согласиться с решением руководства (36% против 33% среди женщин), тогда как россиянки демонстрируют большую решимость в отстаивании удаленного формата работы: 38% готовы уволиться (среди мужчин — 33%).



Более решительно на требование работодателя отреагируют те, кто работает исключительно удалённо: 41% респондентов заявил о готовности уйти с работы, 30% согласились бы вернуться в офис. Среди сотрудников на гибридном графике картина иная: 39% выполнили бы распоряжение, 31% уволился бы. Таким образом, чистая удалёнка воспринимается как более принципиальная и неотъемлемая часть условий труда, чем режим, предполагающий периодическое посещение офиса.



За 3 года с момента проведения аналогичного опроса стало меньше и согласных вернуться в офисы по приказу, и готовых сразу уволиться в случае отмены удаленки. Тех, кто затрудняется с однозначным решением, стало больше: «Всё зависит от условий и зарплаты». Таким образом россияне ожидают, что в случае отказа от удаленки работодатели повысят зарплаты персоналу, вернувшемуся в офисы.