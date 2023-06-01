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Архангелогородцы привыкли к удаленке и держатся за нее зубами

Сотрудников на удаленке или работающих по гибридному графику все меньше. Трудятся дистанционно чаще всего те, для кого это критически важно — 4 из 10 таких работников предпочтут уволиться, если их компания откажется от удаленки.

Если работодатель решит, что его сотрудники должны перейти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, значительная часть из них уволится из компании (40%). 37% подчинятся приказу. Еще 23% затруднились с однозначным решением: «Буду обговаривать условия возвращения в офис».

 Больше всего готовых расстаться с работодателем, но не с удаленкой, среди тех, кто трудится в режиме хоум-офиса всю неделю (64%).

 Сотрудники на гибридном графике же более лояльны компании: каждый второй из них без проблем вернется работать на территории работодателя (49%).

 Среди женщин больше тех, кто однозначно откажется работать в офисе и предпочтет уволиться (53% против 31% среди мужчин): «У меня двое маленьких детей. Единственная возможность работать — удаленка».

(фото с https://www.ivanilov.ru/sem-pravil-otdyxa/

25 июль 07:53 | : Будни

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