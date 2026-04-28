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Жители Поморья ждут от новых работодателей чуткий онбординг

Большинство соискателей Архангельской области считают программу адаптации важной частью выхода на новую работу. По данным исследования hh.ru, 78% уверены, что онбординг помогает быстрее разобраться в рабочих задачах. При этом только 26% знают, что в их компании такая программа существует, а половина никогда о ней не слышала или затруднилась ответить.


Среди других главных преимуществ онбординга жители региона называют возможность быстрее почувствовать себя комфортно на новом месте (48%). Для 30% программа адаптации помогает понять, хотят ли они работать в компании дальше, еще 26% — разобраться в структуре компании, а 13% — влиться в коллектив.


Исследование также показало, чего сотрудникам чаще всего не хватает в первые месяцы работы. На первом месте — информации о своих обязанностях и задачах, об этом сообщили 33% респондентов. Еще 28% отметили нехватку поддержки, 26% — внимания и обратной связи со стороны руководителя. Для 17% проблемой стала недостаточная автоматизация кадровых процессов, а 11% — отсутствие систематизированной информации о компании. При этом 17% участников исследования сообщили, что в период адаптации им всего хватало.

06 июль 09:03 | : Будни

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