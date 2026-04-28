Жители Поморья ждут от новых работодателей чуткий онбординг

Исследование также показало, чего сотрудникам чаще всего не хватает в первые месяцы работы. На первом месте — информации о своих обязанностях и задачах, об этом сообщили 33% респондентов. Еще 28% отметили нехватку поддержки, 26% — внимания и обратной связи со стороны руководителя. Для 17% проблемой стала недостаточная автоматизация кадровых процессов, а 11% — отсутствие систематизированной информации о компании. При этом 17% участников исследования сообщили, что в период адаптации им всего хватало.