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72% архангелогородцев мечтают отправить своих детей на заработки раньше 18-ти лет

Лето – отличное время для подработки и первого опыта трудоустройства. Между тем все ли согласны, что подростки могут работать до 18 лет. Служба исследований hh.ru выяснила, какие плюсы и минусы могут быть если подростки выходят на работу. А также порекомендуют ли жители Архангельской области своим детям раннее трудоустройство.    

Исследование hh.ru показало, что среди тех респондентов, у кого есть дети, 72% посоветовали бы им начинать работать до 18 лет, 21% воздержались бы от такой рекомендации. Остальные местные респонденты затруднились ответить. 

Плюсы и минусы работы в подростковом возрасте

Большинство жителей Архангельской области считают, что работа помогает подросткам стать самостоятельнее (90%) и ответственнее (81%), а также получит навык общения с людьми (72%). Кроме того, трудоустройство до 18 лет помогает развить такие навыки, как финансовая грамотность (по мнению 54% опрошенных), работа в команде (45%), работа в условиях многозадачности и навык тайм-менеджмента (по 22%). 

Среди преимуществ того, чтобы получить первую работу в возрасте до 18 лет, 72% опрошенных назвали самостоятельность, 60% - появление собственного заработка, 64% - повышение ответственности, 59% - появление настоящего жизненного опыта. Кроме того, 56% отметили в качестве плюса приобретение новых навыков, 51% - возможность накопить на определенную цель, 42% - помощь в определении будущей профессии, 41% - развитие финансовой грамотности. Лишь 8% местных жителей не видят никаких преимуществ в трудоустройстве подростков. 

В то же время, только 12% согласны с тем, что в получении первой работы до 18 лет нет никаких недостатков. Среди остальных 61% полагают, что работу в таком возрасте тяжело совмещать с учебой и нет возможности выбрать свое расписание. 60% уверены, что работодатели часто обманывают подростков, потому что это легко сделать. 52% считают недостатком слишком низкий заработок несовершеннолетних, 40% - негативное влияние на учебу. Кроме того, 26% полагают, что работа может быть опасна. 8% подозревают, что ранняя работа может вызывать конфликты в семье. 

 

14 июнь 07:57 | : Экономика

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