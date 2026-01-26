Архангелогородцы рассказали о работе своей мечты

Эксперты hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, провели опрос среди жителей Архангельской области и выяснили, как они оценивают текущие условия труда, что вкладывают в понятие «работа мечты» и на какие условия ориентируются при выборе нового работодателя.

По данным исследования, «работа мечты» для архангелогородцев прежде всего связана с заработной платой: 66% считают, что она должна покрывать базовые расходы. Среди нематериальных факторов на первом месте — положительные эмоции от деятельности (50%), далее следуют возможности карьерного роста и профессионального развития (47%), баланс личной жизни и работы (41%) и отсутствие задержек зарплаты (39%).

Также значимы уважительное отношение со стороны руководства и коллег (36%) и удобное расположение офиса (34%). Реже жители региона называют интерес к задачам (27%), пользу для общества (25%), возможность гибридного формата (23%) и отсутствие переработок (22%). Еще 13% отмечают, что деятельность должна вписываться в образ жизни, 11% — что им важно не стыдиться рассказывать о своей работе, а 8% говорят о значимости ощущения безопасности.

Большинство респондентов допускают занятость без интереса к задачам при определенных условиях. Так, 53% готовы согласиться на нее, если будет хорошая зарплата. Еще 28% — при отсутствии выбора, 27% — если работа даст перспективы карьерного роста, 19% — при возможности удаленного или гибридного формата, 17% — если будет хороший коллектив. Кроме того, 6% согласны при наличии соцпакета, 3% — если есть возможность релокации. 19% заявили, что не готовы работать на нелюбимой работе ни при каких условиях.

Говоря о смысле работы, жители Архангельской области чаще всего называют деньги (63%). Далее следуют самореализация (41%), саморазвитие (28%), карьерные возможности (27%) и получение опыта (25%). Кроме того, по 19% связывают смысл работы со стабильностью и предсказуемостью и возможностью заниматься любимым делом, 14% — с независимостью и признанием окружающих. Реже респонденты отмечают общение (8%) и чувство долга (3%).

«При выборе новой работы ключевым фактором для архангелогородцев остается уровень зарплаты — его отметили 78% опрошенных. Также значимы отношения внутри команды (50%) и официальное оформление (42%), перспективы карьерного роста (39%), стабильность и перспективы развития компании (34%). Далее следуют интересные профессиональные задачи (30%), возможность удаленной или гибридной работы (27%), удобное расположение офиса и гибкий график (по 23%), а также отсутствие бюрократии (17%). В целом данные показывают, что соискатели все чаще оценивают работодателя комплексно: наряду с доходом важны управленческая культура, условия труда и возможности профессионального развития», — комментирует Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО.

Среди менее значимых факторов при выборе новой работы местные жители называют соцпакет (14%), демократичную атмосферу в компании (13%), личность руководителя и доверие к нему (11%), содержание бизнеса, внедрение новых технологий и автоматизации (по 9%), отзывы о компании (5%), известность компании и бренда, а также возможность релокации из региона в крупный город (по 3%).