Юные правонарушители из колонии в Талагах участвуют в летней спартакиаде

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) прошло открытие XVII Всероссийской спартакиады несовершеннолетних.

Она проходит ежегодно в летний период и ее участниками становятся подростки, отбывающие наказание во всех воспитательных колониях ФСИН России. На церемонии открытия в АВК с напутственными словами к участникам обратился заместитель начальника учреждения Владимир Рассохин, пожелав ребятам честной борьбы, новых рекордов и ярких побед. Право поднять флаг было предоставлено победителю предыдущей спартакиады воспитаннику Дмитрию Б.

Главная особенность спартакиады - это ее массовость, в спортивных мероприятиях задействованы все воспитанники. Они поделены на четыре команды. Им предстоит побороться за первенство в более чем 30 дисциплинах, включая командные и личные зачеты. Подростки будут демонстрировать силу, ловкость, быстроту, логику, а также целеустремленность. Символично, что в Год единства народов России соревнующиеся команды носят соответствующие названия – «Союз друзей», «Поморы», «Славяне», «Родина».

В день открытия уже состоялись дружеские матчи по футболу и волейболу, перетягиванию канала, а также состязания по поднятию гири, подтягиванию на перекладине, отжиманию на брусьях, положившие начало активной летней спортивной программе. Итоги спартакиады будут подведены в конце лета, а лучшие результаты направят на Всероссийский уровень для определения сильнейших юных спортсменов среди ВК страны. В прошлом году Архангельская воспитательная колония заняла третье место.

Летняя спартакиада является важной частью воспитательного процесса, направленной на социализацию подростков, приобщение их к здоровому образу жизни и развитие навыков работы в команде. По словам сотрудников АВК, спорт для трудных подростков - это, по сути, основной способ направить энергию в позитивное русло. Кроме того, он помогает избавиться от пагубных привычек, и что ещё немаловажно - найти цель в жизни.