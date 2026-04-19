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Юные правонарушители из колонии в Талагах участвуют в летней спартакиаде

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) прошло открытие XVII Всероссийской спартакиады несовершеннолетних. 

Она проходит ежегодно в летний период и ее участниками становятся подростки, отбывающие наказание во всех воспитательных колониях ФСИН России. На церемонии открытия в АВК с напутственными словами к участникам обратился заместитель начальника учреждения Владимир Рассохин, пожелав ребятам честной борьбы, новых рекордов и ярких побед. Право поднять флаг было предоставлено победителю предыдущей спартакиады воспитаннику Дмитрию Б.

Главная особенность спартакиады - это ее массовость, в спортивных мероприятиях задействованы все воспитанники. Они поделены на четыре команды. Им предстоит побороться за первенство в более чем 30 дисциплинах, включая командные и личные зачеты. Подростки будут демонстрировать силу, ловкость, быстроту, логику, а также целеустремленность. Символично, что в Год единства народов России соревнующиеся команды носят соответствующие названия – «Союз друзей», «Поморы», «Славяне», «Родина». 

В день открытия уже состоялись дружеские матчи по футболу и волейболу,  перетягиванию канала, а также состязания по поднятию гири, подтягиванию на перекладине, отжиманию на брусьях, положившие начало активной летней спортивной программе. Итоги спартакиады будут подведены в конце лета, а лучшие результаты направят на Всероссийский уровень для определения сильнейших юных спортсменов среди ВК страны. В прошлом году Архангельская воспитательная колония заняла третье место. 

Летняя спартакиада является важной частью воспитательного процесса, направленной на социализацию подростков, приобщение их к здоровому образу жизни и развитие навыков работы в команде.  По словам сотрудников АВК, спорт для трудных подростков  - это, по сути, основной способ направить энергию в позитивное русло. Кроме того, он помогает избавиться от пагубных привычек, и что ещё немаловажно - найти цель в жизни. 

 

03 июль 10:42 | : Будни

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