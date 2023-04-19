Воспитанники архангельской колонии окунулись в летнюю спартакиаду

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) прошло открытие XIV Всероссийской летней спартакиады.

В ней будут задействованы все подростки, в данный момент отбывающие наказание в учреждении. Поздравить ребят со стартом главного спортивного события лета собрались руководство колонии и представители Молодёжного центра Архангельской области. Воспитанникам пожелали азарта и честных побед, новых рекордов и здорового соперничества. Право поднять флаг было предоставлено одному из призёров прошлой спартакиады.

В этом году соревноваться подростки будут в 35 видах, среди них регби, гандбол и городошный спорт. Результаты будут оцениваться как в личном, так и общекомандном зачёте. Все ребята поделены на сборные – борьба развернётся между командами "Фугас", "Импульс", "Криптон" и "Медведи". Лучшие результаты будут направлены на всероссийский уровень, где определят сильнейших спортсменов, отбывающих наказание в воспитательных колониях страны.