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В архангельской колонии для подростков стартовала всероссийская летняя спартакиада

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) прошло открытие XVI Всероссийской летней спартакиады.

Поздравить ребят со стартом главного спортивного события лета собрались руководство колонии и председатель Федерации Архангельской области по регби Андрей Барышников. Воспитанникам пожелали азарта и честных побед, новых рекордов и здорового соперничества.

Ключевая особенность и ценность спартакиады – ее всеохватность. В ней будут задействованы все подростки, в данный момент отбывающие наказание в учреждении. В этом году за победу будут бороться четыре сборные. Символично, что в Год защитника Отечества команды носят патриотические названия: «Пехота», «Патриоты», «Десантники» и «Матросы». Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено капитанам команд, подчеркивая их лидерскую роль и ответственность.

В день открытия спартакиады в АВК состоялись дружеские матчи по футболу и волейболу, положив начало активной спортивной жизни в колонии на ближайшие месяцы. Спартакиада продлится до конца лета. Подростки будут состязаться более чем в 30 различных спортивных дисциплинах. Итоги и награждения пройдут как в командном, так и в личном зачетах.

Лучшие результаты, показанные на спартакиаде в учреждении, будут направлены на всероссийский уровень. Там определят сильнейших юных спортсменов, отбывающих наказание в воспитательных колониях страны. Победители получат заслуженные награды.

Спартакиада является важнейшим инструментом перевоспитания, социализации и формирования здорового образа жизни среди молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Она учит подростков уважать правила и работать в команде.

30 июнь 13:42 | : Будни

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