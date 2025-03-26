В архангельской колонии для подростков стартовала всероссийская летняя спартакиада

В воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский округ) прошло открытие XVI Всероссийской летней спартакиады.
Поздравить ребят со стартом главного спортивного события лета собрались руководство колонии и председатель Федерации Архангельской области по регби Андрей Барышников. Воспитанникам пожелали азарта и честных побед, новых рекордов и здорового соперничества.
Ключевая особенность и ценность спартакиады – ее всеохватность. В ней будут задействованы все подростки, в данный момент отбывающие наказание в учреждении. В этом году за победу будут бороться четыре сборные. Символично, что в Год защитника Отечества команды носят патриотические названия: «Пехота», «Патриоты», «Десантники» и «Матросы». Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено капитанам команд, подчеркивая их лидерскую роль и ответственность.
В день открытия спартакиады в АВК состоялись дружеские матчи по футболу и волейболу, положив начало активной спортивной жизни в колонии на ближайшие месяцы. Спартакиада продлится до конца лета. Подростки будут состязаться более чем в 30 различных спортивных дисциплинах. Итоги и награждения пройдут как в командном, так и в личном зачетах.
Лучшие результаты, показанные на спартакиаде в учреждении, будут направлены на всероссийский уровень. Там определят сильнейших юных спортсменов, отбывающих наказание в воспитательных колониях страны. Победители получат заслуженные награды.
Спартакиада является важнейшим инструментом перевоспитания, социализации и формирования здорового образа жизни среди молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Она учит подростков уважать правила и работать в команде.
|« Июль 2025 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31