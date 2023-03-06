Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Воспитанники архангельской колонии хотят пойти по стопам Ломоносова

Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район), приняли участие в проекте «Путевка в жизнь - 2023».

Данный проект реализуется Московским государственным университетом  имени М.В. Ломоносова совместно с Федеральной службой исполнения наказаний России и направлен на поддержку отбывающих наказание подростков.  В воспитательных колониях он проходит с 2011 года, его участники имеют возможность проверить свои способности по различным направлениям школьной программы. 

Учащиеся школы при Архангельской воспитательной колонии активно и успешно решают олимпиадные задания ежегодно, начиная с 2013 года. Неоднократно подростки  АВК отмечались жюри  и занимали призовые места. В этом раз семь воспитанников подготовили свои работы по различным предметам: русскому языку, математике, английскому языку, географии, истории, физике, экологии. Для решения ряда заданий ребятам были необходимы  не только знания учебного курса, но и нестандартное мышление. 

Результаты  по проекту «Путевка в жизнь - 2023» жюри будет подводить в августе.  

 

 

10 апрель 13:48 | : Будни

Главные новости


Вселенная Баха. Адажио
Какое из искусств им важнее?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (108)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20