Воспитанники архангельской колонии хотят пойти по стопам Ломоносова

Подростки, отбывающие наказание в воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район), приняли участие в проекте «Путевка в жизнь - 2023».

Данный проект реализуется Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова совместно с Федеральной службой исполнения наказаний России и направлен на поддержку отбывающих наказание подростков. В воспитательных колониях он проходит с 2011 года, его участники имеют возможность проверить свои способности по различным направлениям школьной программы.

Учащиеся школы при Архангельской воспитательной колонии активно и успешно решают олимпиадные задания ежегодно, начиная с 2013 года. Неоднократно подростки АВК отмечались жюри и занимали призовые места. В этом раз семь воспитанников подготовили свои работы по различным предметам: русскому языку, математике, английскому языку, географии, истории, физике, экологии. Для решения ряда заданий ребятам были необходимы не только знания учебного курса, но и нестандартное мышление.

Результаты по проекту «Путевка в жизнь - 2023» жюри будет подводить в августе.