Воспитанники колонии в Талагах строят усадьбу для уток





Подростки воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области (п. Талаги, Приморский район) своими руками благоустраивают территорию учреждения.

В 2023 году на территории АВК при поддержке регионального агентства по делам молодежи реализуется социальный проект «Второй шанс». Он направлен на профилактику асоциальных явлений в молодежной среде и поддержку молодежи в трудной жизненной ситуации. Одним из направлений проекта является деятельность кружка «Сделай сам».

Сотрудники колонии и подростки, отбывающие наказание, создают различные объекты на территории АВК. Ранее оборудовали на стадионе колонии уличное освещение, а недавно там появились три скамейки, которые планируется разместить между двумя спортивными площадками, чтобы воспитанники могли смотреть проводимые в учреждении мероприятия.

Следующим этапом деятельности кружка стало возведение «Утиной усадьбы» за стадионом колонии. Живой уголок расположен вокруг пруда, подростки под руководством воспитателя Павла Черноусова сделали декоративный забор из профильной трубы и оцинкованной сетки рабицы. Для формирования зоны отдыха здесь также установлены скамейки. А уже весной пруд заселят пернатые.

Всего в деятельность кружка «Сделай сам» в воспитательной колонии были вовлечены 40 воспитанников, которые овладели навыками строительных, плотницких и сварочных работ, что пригодится им после освобождения из колонии.

- Как показывает практика, к возведенным своими руками объектам подростки относятся более бережно, трепетно и сами следят за их состоянием, - прокомментировал заместитель начальника АВК УФСИН России по Архангельской области Андрей Гусев.