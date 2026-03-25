Северодвинский священник написал "Диктант Победы"

Международный исторический диктант на тему Великой Отечественной войны состоялся в Северодвинске. Участниками стали глава города Игорь Арсентьев, военные моряки, школьники, а также священник Антоний Власов, помощник командира соединения строящихся и ремонтирующихся подводных лодок по работе с верующими военнослужащими.

Отец Антоний напутствовал всех участников события и отметил высокую значимость «Диктанта». Священник пожелал всем Божией помощи и благословенных успехов.

Задания «Диктанта» традиционно состоят из 25 вопросов, которые охватывают различные аспекты истории Великой Отечественной войны. На все ответы отводится 45 минут.

Вопросы носят разноплановый характер: нужно вставить пропущенные слова в тексте, назвать автора поэмы, посвящённой войне, на основании приведенного отрывка назвать город, событие или участника военных действий. Некоторые вопросы связаны с художественными фильмами, книгами и монументами.

Главная тематическая особенность этого года — акцент на 130-летие со дня рождения маршала Советского Союза Георгия Жукова, а также на 85-летие начала Великой Отечественной войны. Кроме того, в заданиях отражена современность — события специальной военной операции.