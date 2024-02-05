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Архангельский священник призвал росгвардейцев честно служить Отечеству

    Секретарь Архангельской епархии и глава епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Валерий Суворов с сотрудниками и военнослужащими регионального управления Росгвардии.

    «В рамках подписанного в 2017 году соглашения о сотрудничестве территориального управления Росгвардии с Архангельской епархией отец Валерий выступил перед собравшимися с просветительской лекцией, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Архангельской области. — Священнослужитель рассказал об основах Православия, о предстоящем празднике, призвал собравшихся честно и преданно служить Отечеству, сохранять вековые духовные традиции воинства, рассудительность и мужество перед лицом трудностей и опасностей».

    Отец Валерий поблагодарил росгвардейцев за выполнение задач по охране общественного порядка при проведении праздничных богослужений и пожелал дальнейших успехов в службе. В свою очередь замначальника управления Росгвардии полковник Денис Смирнов отметил позитивный результат сотрудничества священнослужителей и областных подразделений Росгвардии.

    Во время посещения Управления Росгвардии по Архангельской области представитель Русской Православной Церкви ознакомился с комнатой боевой славы и обсудил с офицерами подразделений по военно-политической работе проведение совместных мероприятий по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, а также духовному окормлению стражей правопорядка. 

07 февраль 09:09 | : Будни / Верую

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