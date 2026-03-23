Юрист советует жителям Архангельской области не увлекаться перекурами на работе

«Трудовое законодательство не предусматривает предоставление работникам дополнительных перерывов для перекура. Работник вправе использовать для этого обязательный перерыв для отдыха и питания, предусмотренный ст. 108 Трудового кодекса РФ. На уровне локальных актов работодатель может установить дополнительные перерывы, однако они должны быть предоставлены всем работникам, независимо от их отношения к курению, в противном случае у остальных работников могут возникнуть претензии к работодателю за необоснованное преимущество для курящих работников. В рабочее время работник должен выполнять свои обязанности, хотя зачастую работодатели закрывают глаза на кратковременное отсутствие работников. Контроль за отсутствием работника на рабочем месте может осуществляться непосредственным руководителем, с помощью пропускной системы на проходной, техническими средствами и иными доступными и законными способами, применяемыми в конкретной организации. Отсутствие работника на рабочем месте в рабочее время может стать основанием для применения к нему замечания или в отдельных случаях, с учетом фактических обстоятельств, наличия у работника действующих дисциплинарных взысканий и его отношения к труду в прошлом, и более строгих мер дисциплинарной ответственности. В каждом отдельном случае работодатель должен провести оценку фактических обстоятельств проступка, правильно определить меру ответственности и избегать избирательности при привлечении к дисциплинарной ответственности».