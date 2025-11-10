Вверх
Получи зарплату сполна. Советы юриста архангелогородцам

В преддверии длинных праздничных выходных в начале марта и в мае многие архангелогородцы ищут способы подработки, чтобы получить дополнительный доход. Александр Кузнецов, юрист hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, объяснил, на какую зарплату могут рассчитывать сотрудники в таком случае и какие повышенные тарифы должны учитывать работодатели. 

 За последний месяц на hh.ru было размещено почти 200 вакансий для подработки в Архангельской области. Причем все чаще компании готовы привлекать сотрудников не только в стандартные рабочие дни, но и в выходные и праздничные периоды, что позволяет соискателям гибко планировать свою занятость и увеличивать доход в случае необходимости.

 При этом, если в январе предлагаемая медианная заработная плата в вакансиях с подработкой составляла 56 700 рублей, то в феврале — уже 182 200. За месяц предлагаемая сумма выросла в 3,2 раза. Максимально при частичной занятости за месяц можно заработать, судя по данным вакансий, 192 900 рублей.

 По словам Александра Кузнецова, юриста hh.ru по трудовому праву, стоит помнить, что в случае работы в праздничные дни заработная плата начисляется по повышенным тарифам — в двойном размере за фактически отработанные часы, если другое не предусмотрено коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя или трудовым договором. Но есть и некоторые нюансы.

 «По общему правилу работа в нерабочие праздничные дни оплачивается в двойном размере. Однако по желанию сотрудника зарплата за этот день может быть обычной, в одинарном размере, но дополнительно работодатель предоставит ему еще один неоплачиваемый выходной. Право взять день отдыха вместо двойной оплаты  это решение работника и оно не может быть навязано ему руководством», — пояснил Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву.

  Важно помнить, что работодатель может привлекать сотрудников к работе в праздничные дни только по письменному согласию работника. И делать это можно в случае, когда необходимо выполнить непредвиденные и срочные задачи. Однако из этого правила есть исключения. Например, допускается вызов подчиненных на работу в праздничные дни без их согласия для предотвращения производственных аварий, устранения их последствий и других экстренных непредвиденных обстоятельств.

 Особые правила действуют и в компаниях с непрерывным производственным процессом. Там сотрудник должен выйти на работу, если его график совпадает с праздничными днями, без какого-либо письменного согласия. Но в части оплаты и возможности предоставления дня отдыха действуют общие правила. 

06 март 08:23 | : Экономика

