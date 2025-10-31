Гострудинспекция Поморья не рекомендует спать на работе

Гострудинспекция в Архангельской области и НАО по материалам поступивших обращений информирует. Несмотря на отсутствие в Трудовом кодексе Российской Федерации прямой нормы, запрещающей сон в рабочее время, подобные действия могут правомерно расцениваться как нарушение трудовой дисциплины. Согласно статье 21 ТК РФ, работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые обязанности и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

За подобное нарушение работнику может грозить дисциплинарная ответственность. Работодатель вправе применить замечание, выговор или даже уволить сотрудника по пункту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение обязанностей. Для работников, чья деятельность связана с источниками повышенной опасности, транспортом или безопасностью других лиц, строгие меры могут последовать уже после первого инцидента.

Помимо дисциплинарных взысканий, возможны существенные материальные потери. Если локальные акты работодателя связывают выплату премии с отсутствием взысканий, работник может быть лишен стимулирующих выплат. Более того, если во время сна сотрудника произойдет чрезвычайное происшествие, причинившее прямой ущерб имуществу работодателя, сон может быть расценен как доказательство небрежности или халатности.

Трудовая инспекция призывает работодателей четко регламентировать вопросы дисциплины в правилах внутреннего трудового распорядка. При разрешении споров о законности увольнения инспекция и суд тщательно изучают все обстоятельства: характер работы сотрудника, наличие уважительных причин и достоверность доказательств нарушения.

В случае несогласия с примененным дисциплинарным взысканием работник вправе обжаловать его в Государственную инспекцию труда или в судебном порядке.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в Архангельской области и Ненецком автономном округе Илья Тильман: «Работник имеет право на установленные перерывы для отдыха, но использование рабочего времени для сна недопустимо. Это может поставить под угрозу жизнь и здоровье работника и привести к нарушению технологического процесса. Во избежание конфликтов мы рекомендуем работодателям создавать нормальные условия труда, а работникам — ответственно соблюдать распорядок»