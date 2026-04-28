Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Участковый из Северодвинска стал призером конкурса "Лучший по профессии"

Завершился второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России «Лучший по профессии» в 2026 году. Конкурс проходил с 17 по 19 июня на базе Санкт-Петербургского университета МВД России.

Победители первого этапа – 10 сотрудников подразделений, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа, продемонстрировали свои знания и навыки в рамках комплексных испытаний: служебной, физической подготовки, стрельбы и оказания первой медицинской помощи.

В результате «Лучшим по профессии» назван старший участковый уполномоченный полиции из Республики Коми. Второе место завоевал представитель МВД России по Республике Карелия. На третьем – капитан полиции Эдуард Гетманов, старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Северодвинску.

На торжественной церемонии закрытия конкурса заместитель начальника университета полковник полиции Светлана Лампадова и начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Юлия Кулагина поздравили победителей конкурса и вручили дипломы, ценные призы и памятные подарки.

 

20 июнь 18:11 | : Будни

Главные новости


Город неумытых, или «Привет» от чистюли Морозова
Выборы в Армении: хотелки и реалки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2026 (274)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20