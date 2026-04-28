Участковый из Северодвинска стал призером конкурса "Лучший по профессии"

Завершился второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России «Лучший по профессии» в 2026 году. Конкурс проходил с 17 по 19 июня на базе Санкт-Петербургского университета МВД России.

Победители первого этапа – 10 сотрудников подразделений, расположенных на территории Северо-Западного федерального округа, продемонстрировали свои знания и навыки в рамках комплексных испытаний: служебной, физической подготовки, стрельбы и оказания первой медицинской помощи.

В результате «Лучшим по профессии» назван старший участковый уполномоченный полиции из Республики Коми. Второе место завоевал представитель МВД России по Республике Карелия. На третьем – капитан полиции Эдуард Гетманов, старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по г. Северодвинску.

На торжественной церемонии закрытия конкурса заместитель начальника университета полковник полиции Светлана Лампадова и начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Юлия Кулагина поздравили победителей конкурса и вручили дипломы, ценные призы и памятные подарки.