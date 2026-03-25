Лучший психолог регионального УФСИН работает в Архангельске

В УФСИН России по Архангельской области состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший психолог УИС».

В профессиональном состязании приняли участие 13 психологов учреждений территориального органа. Программа конкурса включала защиту видеопрезентаций о профессиональной деятельности, ответы на теоретические вопросы и демонстрацию практических навыков работы как с личным составом, так и с осужденными. В состав конкурсной комиссии, помимо сотрудников аппарата Управления, вошли приглашенные эксперты - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой психиатрии и клинической психологии СГМУ Андрей Соловьев, являющийся членом Общественного совета при УФСИН, заместитель директора по науке, декан кафедры психологии Высшей школы педагогики, психологии и физической культуры САФУ имени М.В. Ломоносова Елена Казакова и декан факультета клинической психологии СГМУ Ольга Харькова.

Участники регионального этапа ведомственного конкурса «Лучший психолог УИС» ответственно подошли к своей подготовке. По итогам детального изучения каждой конкурсной работы, оценки профессионального уровня ответов конкурсантов жюри подвело итоги. Бронзовым призером стала психолог ИК-4 УФСИН (г. Котлас) Елена Хорошева, второе место занял представитель ИК-16 УФСИН (г. Онега) Владимир Палкин. Победителем состязания стала психолог отделения психологического обеспечения УИИ УФСИН Ольга Байбородина, продемонстрировав высокий уровень профессионального мастерства. Она четко ответила на все теоретические вопросы, достойно презентовала видеоролик про свою профессиональную деятельность, продемонстрировала практическое задание, направленное на работу с эмоциональными всплесками, в чем высоко была оценена членами комиссии. Ей предстоит теперь участие во втором этапе конкурса среди лучших психологов Северо-Западного федерального округа.