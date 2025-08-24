Архангельской области служат отличные органы

С 15 по 19 сентября 2025 года на базе Волгоградской академии Министерства внутренних дел Российской Федерации состоялся заключительный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей органов предварительного следствия в системе МВД России на звание «Лучший по профессии».

В заключительном этапе конкурса приняли участие 97 представителей территориальных органов МВД России.

Честь Архангельской области отстаивал заместитель начальника ОМВД России «Онежский» – начальник следственного отделения подполковник юстиции Юрий Шульмин, ставший победителем регионального этапа.

В течение нескольких дней конкурсанты демонстрировали судейской коллегии свои знания и навыки по специальной, тактической, правовой, оперативно-служебной, медицинской, физической и огневой подготовке.

В ходе конкурса Юрий Владимирович был признан лучшим по «Тактической медицине» и «Подготовке по направлению оперативно-служебной деятельности», заняв итоговое 8 место.

Дипломы победителям и призерам конкурса вручил заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России генерал-полковник юстиции Сергей Лебедев.