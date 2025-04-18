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Вот такая Юля. В УФСИН Поморья определили лучшего психолога

В УФСИН России по Архангельской области состоялся первый этап конкурса "Лучший психолог уголовно-исполнительной системы Российской Федерации".

Основной целью проведения мероприятия является повышение престижа психологической службы пенитенциарной системы и профессионального мастерства ее сотрудников. В нем приняли участие 12 психологов учреждений УФСИН. Собравшиеся продемонстрировали уровень теоретических знаний, практические навыки работы с сотрудниками и осужденными, а также показали видеопрезентации о своей профессиональной деятельности.

В конкурсную комиссию, помимо сотрудников аппарата Управления, входила заместитель директора по науке – исполняющая обязанности заведующей кафедры психологии Высшей школы педагогики, психологии и физической культуры С(А)ФУ имени М.В. Ломоносова Елена Казакова, которая высоко оценила подготовку конкурсантов.

По итогу проведенного мероприятия бронзовым призером стала психолог отделения психологического обеспечения УИИ УФСИН Анастасия Воронина, второе место занял представитель ИК-16 Владимир Палкин. Победителем конкурса стала психолог ИК-21 ОУХД Юлия Лыкова, продемонстрировавшая практическое упражнение на сплочение коллектива и видеовизитку, в ходе которой рассказала о себе как психологе исправительного учреждения. Она примет участие во втором этапе конкурса среди лучших психологов территориальных органов Северо-Западного федерального округа.

 

20 май 10:24 | : Будни

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