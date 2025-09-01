Вверх
Ух, Иван Кух!

В этом году с первых дней голосования за лучшего участкового в Архангельской области вперед сразу же вырвался сотрудник межмуниципального отдела МВД России «Котласский» лейтенант полиции Иван Кух. Активно голосуя за своего участкового, жители Котласского округа просто не оставили другим конкурсантам шанса на победу.

В итоге Иван Кух набрал 2202 голоса. На втором месте оказался участковый уполномоченный из Устьянского округа майор полиции Артем Жук. За него проголосовали 856 человек. Третье место занял участковый уполномоченный полиции ОМВД России «Шенкурский» лейтенант полиции Константин Шорошнев, который набрал 665 голосов.

Лейтенант полиции Иван Кух служит в органах внутренних дел 9 лет. В должности участкового уполномоченного полиции – с декабря 2022 года. С начала текущего года Иваном Геннадьевичем рассмотрено более 300 жалоб и заявлений граждан, пресечено 106 административных правонарушений, выявлено 15 преступлений, 12 из которых раскрыто.

Лучший участковый Архангельской области примет участие в финальном этапе конкурса, который пройдет в формате онлайн голосования на федеральном уровне с 1 по 10 ноября.

 

17 октябрь 10:08 | : Будни

