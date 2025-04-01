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Архангелогородцы жалуются на профессиональное выгорание. Его причины

Какие признаки указывают на то, что сотрудник «выгорел»? По мнению архангелогородцев, самым явным симптомом эмоционального выгорания является нежелание работать (36% опрошенных). На втором месте — проявления хронической усталости (26%), а на третьем — апатия (23%). Каждый пятый респондент (19%) считает, что страдающий от выгорания становится нервозным и раздражительным, а 5% отмечают у него подавленное настроение. Интересно, что женщины чаще мужчин отмечают важность всех этих симптомов.

 Как отметила Ольга Уманова, клинический психолог. специалист по БОС-терапии Центра гармонии и здоровья клиники «Будь Здоров — Нахабино», «женщины более чувствительны к эмоциональному состоянию, поэтому чаще обращают внимания на симптомы выгорания. Мужчины же могут игнорировать ранние признаки, пока не начнутся кризисные проявления: агрессия, уход в избегание и другие».

 Виктория Чан, психолог «Виртуальной клиники», рассказала, что «симптомы выгорания могут отмечать и женщины, и мужчины, но важно учитывать, что восприятие эмоциональных изменений может зависит от социальных контекстов, исходя из этого, мужчинам неприемлемо выражать усталость, что способствует развитию непринятия проблемы и обращения за помощью».

 Главными причинами эмоционального выгорания на работе, по мнению архангелогородцев, являются неадекватное руководство и некорректная организация рабочего процесса (18%). 17% архангелогородцев уверены, что в основе выгорания — слишком большая нагрузка, а 14% считают всему виной рутину. По 13% респондентов назвали основными факторами нездоровую атмосферу в коллективе и низкую зарплату. 10% считают, что всему виной недостаток отдыха. При этом мужчины чаще ссылаются на руководство (20% против 16% среди женщин), тогда как женщины чаще упоминают загруженность (20% против 14%), рабочую атмосферу (16% против 11%) и усталость (11% против 9%).

Чтобы быстрее выйти из состояния выгорания, архангелогородцы рекомендуют отдохнуть и взять отпуск (25%). 10% советуют сменить работу. 8% уверены, что с выгоранием помогут справиться занятия спортом, прогулки и путешествия. 4% рекомендуют разнообразить работу, 3% — найти хобби, а еще столько же — добиваться повышения зарплаты.

 Ольга Уманова подчеркнула: «Эмоциональное выгорание — это серьезное состояние, но с ним можно справиться, если вовремя заметить симптомы и принять меры. Вот несколько шагов, которые помогут восстановить силы. Во-первых, признайте проблему. Важно осознать, что выгорание — не слабость, а сигнал организма о том, что нужно замедлиться. Снизьте нагрузку и восстановите баланс между работой и отдыхом. Важно заботиться физическом здоровье, наладить режим сна, употреблять меньше кофеина, сахара и фастфуда. Найдите источники радости и пересмотрите ценности — иногда выгорание возникает из-за несоответствия между тем, что мы делаем, и тем, что для нас действительно важно».

 С коллегой согласна и Виктория Чан: «Если вы понимаете, что сложно самостоятельно найти способы, которые помогут восстановить эмоциональное здоровье, то лучше обратиться за помощью к психологу, он поможет определить жизненную сферу, где есть неудовлетворенность, и даст более узкие рекомендации, которые быстрее помогут стабилизировать эмоциональное состояние».

27 апрель 08:53 | : Будни

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