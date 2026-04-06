Архангелогородцы почти перестали ездить в отпуск за рубеж

Отпуск этим летом запланировали 60% работающих жителей Архангельска. 17% проведут его дома, 13% — на даче или в деревне, 26% планируют поездку по России и 4% — за рубеж.



Женщины чаще мужчин выбирают путешествия по стране. Представители сильного пола же чаще остаются без отпуска.



Зумеры чаще тех, кто старше, остаются без летнего отдыха. Дачный отдых и путешествия по стране чаще выбирают горожане 35+. Поездки за границу же чаще планируют граждане моложе 35.



Тех, у кого отпуска летом не будет, больше среди респондентов со средним профессиональным образованием, чем среди горожан с высшим. Граждане, закончившие вузы, активнее планируют внутренние путешествия.



Зарабатывающие от 100 до 150 тысяч рублей в месяц чаще тех, кто получает меньше или больше, рассказывали о том, что их отпуска приходятся на лето (67%), причем каждый десятый запланировал поездку за границу.



В 2026 году 3% работающих горожан, организующих летние путешествия, будут брать или уже взяли кредит на отпуск. Среди тех, кто планирует поездку в другую страну, доля берущих займы составила 4%, среди путешествующих по России — 2%.



