Молодежь архангельского УФСИН дала жару на Всеросийском форуме

На базе Мастерской управления «Сенеж» прошел третий Всероссийский форум молодых специалистов уголовно-исполнительной системы. Наш регион на нем представляла старший инспектор группы пробации УФИЦ при исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области Анастасия Калестро.

Мероприятие было организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Президентской платформы «Россия — страна возможностей». Форум объединил молодых специалистов уголовно-исполнительной системы со всей страны. Его участниками стали 150 человек. Он стал образовательной и дискуссионной площадкой для молодых сотрудников УИС из разных регионов страны.

Первый день начался с зарядки, которую провела двукратная чемпионка мира по боксу Анна Левина. Она зарядила энергией всех на продуктивную работу на форуме. В рамках программы форума для участников была организована насыщенная образовательная часть. Молодые специалисты участвовали в тренингах и мастерах-классах, направленных на развитие управленческих компетенций, лидерских качеств и навыков проектной деятельности. Главной задачей мероприятия является создание кадрового резерва и формирование сообщества молодых профессионалов, готовых к решению сложных задач в сфере исполнения уголовных наказаний.

Старший лейтенант внутренней службы Анастасия Калестро в УФСИН России по Архангельской области служит с августа 2022 года после окончания Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова по специальности «Психология». В настоящее время обучается в Академии ФСИН России. Она является активным участником Совета молодых специалистов ИК-21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области.



