Сотрудник СИЗО №3 из Архангельской области вышел на всероссийский уровень

Сотрудник следственного изолятора №3 УФСИН России по Архангельской области представит регион на Всероссийском форуме молодых специалистов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации «Лидер - 2022».
Первое масштабное событие соберет активистов со всей страны с 8 по 12 августа в столице Республике Башкортостан. От архангельского УФСИН на нем будет присутствовать младший инспектор отдела режима и надзора СИЗО-3 Олег Тонковский. Он уверен, что форум подарит ему новые знакомства и идеи.
Прапорщик внутренней службы Тонковский занимается волонтерством и спортом. Он участвует в деятельности волонтерского центра «Шаг навстречу» и Совета молодежи города Вельска. Олег был участником автопробега «Молодежь Ветеранам», акции #МЫВМЕСТЕ, помогал в доставке продуктовых наборов пожилым людям, поддерживал акцию «Дом со звездой». Также он оказывает помощь в организации городских мероприятий, экологических акций и субботников. В копилке спортивных успехов Тонковского бронзовые медали за выступления на соревнованиях по пауэрлифтингу.