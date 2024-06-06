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Молодые сотрудники архангельского УФСИН задорно приступили к службе

В УФСИН России по Архангельской области прошло торжественное мероприятие, посвященное назначению на должности выпускников, завершивших обучение в ведомственных вузах ФСИН России. 

К выполнению своих служебных обязанностей в учреждениях уголовно-исполнительной системы Поморья приступят 10 молодых сотрудников. Служебные удостоверения начинающим трудовую деятельность в подразделениях, дислоцирующихся в Архангельске, вручил заместитель начальника регионального УФСИН Владимир Тропов. Собравшихся в актовом зале он поздравил с важным событием в их жизни, новым профессиональным этапом и отметил, что необходимо добросовестно исполнять служебный долг, не останавливаться на достигнутом и постоянно стремиться к самосовершенствованию.

Напутственные слова прозвучали в адрес вновь назначенных офицеров и от заместителя председателя Общественного совета при региональном УФСИН, ветерана уголовно-исполнительной системы Поморья Ольги Ивановны Думиной, которая пожелала им честной добросовестной службы, любить свою работу и понимать важность выбранной профессии.

Поздравил молодых специалистов и помощник начальника УФСИН по работе с верующими иерей Игорь Горбань. Он также пожелал им с достоинством проходить начатый  путь и не забывать о важнейших общечеловеческих ценностях. После приветственных слов отец Игорь окропил собравшихся в зале святой водой.

Кроме того в этот торжественный день с молодыми специалистами пообщались сотрудники кадровой, тыловой, психологической служб и бухгалтерии, которые довели актуальную информацию о деятельности учреждений УФСИН, которая поможет им успешно пройти психологическую адаптацию и включиться в профессиональную социализацию.

Прибывшие лейтенанты пополнят ряды отделов безопасности и телекоммуникационных и информационных систем, дежурной и психологической службы, группы пробации УИИ. В течение ближайшего года за ними будут закреплены наставники, которые помогут адаптироваться к условиям несения службы и освоиться  в коллективе. Новыми  кадрами пополнились коллективы ИК-1, ИК-5, ИК-14, ИК-29, СИЗО-4, Областной больницы, уголовно-исполнительной инспекции и Центра инженерно-технического обеспечения, связи и вооружения.

08 август 10:21 | : Будни

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