Молодые сотрудники архангельского УФСИН присягнули на верность Родине

В УФСИН России по Архангельской области состоялась торжественная церемония приведения к присяге вновь поступивших на службу сотрудников. Мероприятие приурочили предстоящему Дню Победы.

Традиционно оно было организовано в зале постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы региона. В присутствии руководства, личного состава, наставников и ветеранов ведомства 12 молодых специалистов зачитали текст присяги. Они поклялись быть верными Отечеству, соблюдать Конституцию, уважать и защищать права и свободы человека, добросовестно выполнять возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.

Участников присяги поприветствовал заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов. От имени ветеранской организации к сотрудникам с напутственным словом обратились Людмила Михайловна Жиркова, председатель ветеранской организации СИЗО-1.

Молодые специалисты будут трудиться в следственных изоляторах № 1 и № 4, колонии-поселении №3 и исправительной колонии № 7, БМТиВС, ЦИТОВ, а также в аппарате Управления. Они пополнят отделы охраны, безопасности, инженерно-технических средств охраны и надзора, дежурную службу.