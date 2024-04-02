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Молодые сотрудники архангельского УФСИН присягнули на верность Родине

В УФСИН России по Архангельской области  состоялась торжественная церемония приведения к присяге вновь поступивших на службу  сотрудников.  Мероприятие приурочили предстоящему  Дню Победы.

Традиционно оно было организовано в зале постоянно действующей экспозиции по истории  уголовно-исполнительной системы региона. В присутствии руководства, личного состава, наставников и ветеранов ведомства 12 молодых специалистов зачитали текст присяги. Они поклялись быть верными Отечеству, соблюдать Конституцию, уважать и защищать права и свободы человека, добросовестно выполнять возложенные на них обязанности по обеспечению безопасности и правопорядка.

Участников присяги поприветствовал заместитель начальника УФСИН России по Архангельской области Владимир Тропов. От имени ветеранской организации к сотрудникам с напутственным словом обратились Людмила Михайловна Жиркова, председатель ветеранской организации СИЗО-1. 

Молодые специалисты  будут трудиться в следственных изоляторах № 1 и № 4, колонии-поселении №3 и исправительной колонии № 7,  БМТиВС, ЦИТОВ, а также в аппарате Управления. Они пополнят отделы охраны, безопасности, инженерно-технических средств охраны и надзора,  дежурную службу.  

 

27 апрель 13:46 | : Будни

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