Митрополит Корнилий посетил старинный храм в Заостровье

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий посетил уникальный деревянный храм XVII века в Заостровье. Об истории и современном состоянии святыни архипастырю рассказал настоятель священник Димитрий Костюченко.



По словам отца Димитрия, в теплое время года в церкви совершаются богослужения.



Деревянный девятиглавый храм построен в конце XVII века по благословенной грамоте первого архиепископа Холмогорского и Важского Афанасия. В 1808 году, в нескольких десятках метрах от него был заложен каменный храм, который освятили в 1827 году.



Деревянная церковь за столетия в значительной степени утратила свой первоначальный облик — сохранилось лишь основное помещение— кафаликон с притвором и алтарь, но и они пострадали в конце XIX столетия: были растесаны окна, зашиты дверные проемы с севера и юга. Храм состоит из главного высокого сруба и двух прирубов — одного пятистенного для алтаря, а другого прямоугольного — для трапезной.



Храм пережил несколько реставраций.

Особенность храма состоит в закомарном покрытии. Закомары характерны для каменного зодчества, для деревянного храма — явление уникальное.







