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Сийский монастырь приглашает на крестный ход к Святому озеру

    Крестный ход из поселка Емецка ко Святому озеру пройдет в Холмогорском округе Архангельской области 18 июня, в день памяти всех святых, в земле Русской просиявших. Протяженность пути — 12 километров.

    Богослужение начнется в Богоявленском храме Емецка в 06:40, отправление крестного хода от храма — 09:00, водосвятный молебен на озере — примерно в 11:00.

    Как сообщается на сайте Сийского монастыря, начало ежегодному шествию было положено в 1672 году, когда в округе обители долго стояла ненастная, холодная погода, угрожавшая неурожаем. Преподобный Антоний явился крестьянину Иоанну Тырыданову во сне и велел «идти иереом из окрестных весей со кресты со всенародным множеством к Угловатому езеру молебствовать. Если впредь будут жители соблюдать пост в среду и пятницу, то смилуется Господь и дарует хлебу и плодам совершитися благопотребне».

    С тех пор в Антониево-Сийском монастыре и в его окрестностях установилась традиция — в десятое воскресенье по Пасхе, в праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, совершать крестный ход к озеру Угловатое, в народе названному Святым. У озера преподобный Антоний в поисках места для обители встретил крестьянина Емецкого стана Самуила, который и поведал о чудесном месте на озере Большом Михайловом — временами слышался оттуда колокольный звон и пение, а некоторые даже видели монахов, секущих лес. На Михайловом озере преподобный устроил обитель во имя Святой Троицы, а на Угловатом был поставлен храм в честь Воздвижения Креста Господня. 

17 июнь 09:43 | : Будни / Верую

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