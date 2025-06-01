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Паломники из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска прошли на Святое озеро

Крестный ход из поселка Емецка ко Святому озеру прошел в Холмогорском округе Архангельской области 22 июня, в день памяти всех святых, в земле Русской просиявших. Одиннадцать километров пути преодолели паломники, приехавшие из Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, окрестных сел. 


 «Молитвенное хождение началось после Божественной литургии, совершенной в Емецком соборе, — говорится на странице Сийского монастыря ВКонтакте. — Крестный ход совершался при неустанной молитве. Были отслужены молебны Господу Иисусу Христу, Божией Матери, всем святым, в земле Российской просиявшим, преподобному Сергию Радонежскому и преподобному Антонию с акафистом. По прибытии на берег Святого озера, на место разрушенного Крестовоздвиженского монастырского храма, совершили малое водосвятие и освящение вод озера. После молебна многие набрали святой воды. Настроение богомольцев было радостным, несмотря на нелегкий, стойко преодоленный путь». 

 На сайте Антониево-Сийского монастыря сообщается, что начало ежегодному шествию было положено в 1672 году, когда в округе обители долго стояла ненастная, холодная погода, угрожавшая неурожаем. Преподобный Антоний явился крестьянину Иоанну Тырыданову во сне и велел «идти иереом из окрестных весей со кресты со всенародным множеством к Угловатому езеру молебствовать. Если впредь будут жители соблюдать пост в среду и пятницу, то смилуется Господь и дарует хлебу и плодам совершитися благопотребне». 

С тех пор в Антониево-Сийском монастыре и в его окрестностях установилась традиция — в десятое воскресенье по Пасхе, в праздник Всех святых, в земле Российской просиявших, совершать крестный ход к озеру Угловатое, в народе названному Святым. У озера преподобный Антоний в поисках места для обители встретил крестьянина Емецкого стана Самуила, который и поведал о чудесном месте на озере Большом Михайловом — временами слышался оттуда колокольный звон и пение, а некоторые даже видели монахов, секущих лес. На Михайловом озере преподобный устроил обитель во имя Святой Троицы, а на Угловатом был поставлен храм в честь Воздвижения Креста Господня. 
 


23 июнь 12:00 | : Будни / Верую

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