Жители Архангельска считают свое детство счастливей нынешнего

Согласно полученным данным, лишь 23% жителей Архангельска полагают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. Противоположной точки зрения придерживается каждый второй (53%). Оставшиеся 24% респондентов затруднились с однозначной оценкой.



Анализ результатов показывает, что с возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной. Среди граждан младше 35 лет 47% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих. Среди опрошенных старше 45 лет эта доля возрастает до 58%. При этом три из десяти молодых респондентов признаются, что не могут провести четкую параллель между своим детством и детством сегодняшних детей.



Участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми, чем респонденты с высшим образованием.



Особую роль играет и наличие собственных детей. Горожане, уже ставшие родителями, в 30% случаев оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое (против 16% среди бездетных).



Граждане склонны идеализировать свое прошлое и критиковать условия взросления нового поколения. В комментариях участники приводили типичные аргументы: «Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать»; «Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее»; «В чем-то счастливее: в моём детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и "муравейник". А в чём-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими».

