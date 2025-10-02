Вверх
Архангелогородцы ценят воспитательные таланты бабушек

82% жителей Архангельска считают, что бабушек стоит привлекать к воспитанию внуков: 32% однозначно убеждены в этом, еще 50% — скорее согласны. Противоположной точки зрения придерживаются 18% опрошенных: 15% говорят, что скорее не нужно поручать бабушкам воспитание детей, а 3% — однозначно против вмешательства старшего поколения.

Роль бабушек в воспитании 54% горожан определяют как «ненавязчивую помощь», 44% — как крайне необходимую поддержку. И только 2% считает, что бабушкам категорически нельзя доверять внуков.

Мужчины несколько чаще, чем женщины, выражают безусловную поддержку участию бабушек и считают, что их роль в воспитании детей огромна. Горожанки же чаще склоняются к осторожному одобрению, а также чаще поддерживают «дозированную» помощь от бабушек.

Чем старше респонденты, тем более они уверены в необходимости привлекать бабушек и склонны высоко оценивать их роль. И это объяснимо, так как многие из них уже сами нянчат внуков.

Респонденты с высшим образованием более лояльны к участию бабушек в воспитании подрастающего поколения, чем те, кто закончил средние профессиональные учебные заведения.

Горожане с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц одобряют привлечение бабушек к воспитанию внуков чаще тех, кто зарабатывает меньше.

29 октябрь 08:00 | : Будни

