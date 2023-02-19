Россияне склонны идеализировать свое советское детство

1 июня — Международный день защиты детей. Лишь 1 из 5 россиян считает, что детство нынешнего подрастающего поколения счастливее, чем их собственное. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Каждый второй россиянин (51%) не считает детство нынешних детей более счастливым, чем свое. Эту позицию опрошенные чаще всего объясняют чрезмерной увлеченностью подрастающего поколения гаджетами, нехваткой живого общения со сверстниками и подвижных игр на свежем воздухе. Напротив, каждый пятый (22%) убежден, что сегодняшние дети счастливее: родители уделяют им больше внимания, чем это было принято у предыдущих поколений, а современные информационные технологии предоставляют немыслимые ранее возможности. Затруднились оценить, какое поколение детей более счастливо, 27% россиян: «В материальном смысле они благополучнее нас, но в нашем детстве мир был безопаснее, и мы были свободнее».



Чем старше респонденты, тем чаще они склонны идеализировать свое детство и критиковать душевное состояние современных детей. Так, если среди опрошенных в возрасте до 34 лет такую позицию разделяют 46%, то среди россиян старше 45 лет — уже 56%. Убежденность в том, что нынешнее поколение детей ничуть не счастливее предыдущих, наиболее характерно для респондентов с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (58%).



Необходимо отметить, что склонность идеализировать свое детство была присуща россиянам и ранее: так, и в 2007, и 2009 году, отвечая на аналогичный опрос SuperJob, большинство не считало современных им детей более счастливыми. За 16 лет выросло число россиян, которые затрудняются оценить, чье детство счастливее.



