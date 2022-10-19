Архангельский священник сыграл на скрипке в детском саду

Настоятель архангельского храма блаженной Матроны Московской священник Александр Григорьев побывал с концертом-лекцией в детском саду № 157 «Сиверко» по приглашению руководителя клуба молодой семьи «Вместе лучше» Ксении Ожеговой.
Отец Александр рассказал молодым мамам о жизненном пути матерей выдающихся русских композиторов Петра Ильича Чайковского и Сергея Васильевича Рахманинова — урожденных Александре Ассиер и Любови Бутаковой, сопровождая повествование исполнением музыкальных композиций гениев в переложении для скрипки.
Священник уделил внимание житию Пресвятой Богородицы — Матери Господа Иисуса Христа по плоти, ставшей общей Матерью для всех христиан при Крестных страданиях Спасителя.
Завершил концерт отец Александр пожеланиями мамам крепости сил и помощи Божией в воспитании чад, добрых семейных отношений и духовного возрастания во Христе.
Отметим, что священник Александр Григорьев возглавляет епархиальную комиссию по вопросам семьи, материнства и детства.
(по материалам Архангельской епархии)