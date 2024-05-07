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Архангельский священник: "Матершина разрушает личность"

    Священник Иоанн Скрипник встретился со студентами матигорского отделения подготовки квалифицированных рабочих и служащих Архангельского многопрофильного колледжа. Встречу посвятили Дню славянской письменности и культуры.

    «Батюшка рассказал об истории праздника, показал, как выглядела азбука во времена Кирилла и Мефодия. Ребята увидели отличие между глаголицей и кириллицей. Превосходная возможность открылась перед молодыми людьми: им выпал шанс увидеть воочию и даже перелистать книги, созданные в XVII–XVIII веках. Студенты с интересом старались прочесть старинные тексты», — сообщается на странице учебного заведения в соцсети.

    Также там говорится, что «пристальное внимание отец Иоанн уделил чистоте русской речи. Ребятам был продемонстрирован фильм "Грязные слова". Матерная речь разрушает личность, наносит моральный и духовный ущерб. Мат способствует дебилизации личности, понижению ее интеллектуального уровня. Изначально талантливый человек теряет богатый запас слов, способность полноценно выразить свои мысли. Деградирует его язык — деградирует мышление».

    Отметим, что отец Иоанн провел в отделении колледжа и вторую встречу, которую посвятили пониманию мужественности в Православии. 

28 май 09:11 | : Будни / Верую

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