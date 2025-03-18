Только 2% архангелогородцев планируют брать кредит под летний отпуск

2 из 3 архангелогородцев планируют пойти в отпуск этим летом. 2% возьмут кредит, чтобы отправиться в путешествие. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

67% работающих планируют уйти в отпуск летом: 20% будут отдыхать дома, 14% отправятся на дачу или в деревню, 27% поедут по России, а 6% — за рубеж.

Женщины чаще выбирают путешествия по России и за границу: 28% жительниц Архангельска планируют поездку по стране и 7% — за рубеж, среди мужчин — 25 и 6% соответственно. Архангелогородцы в возрасте от 35 до 45 лет чаще остальных планируют поездки по России (37%), те, кто старше 45 лет, — отдых на даче (17%). Среди респондентов с доходом от 100 тысяч рублей больше тех, кто выбирает зарубежный отдых (9%).

Число желающих взять кредит на летний отпуск составляет 2%. В этом году молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, планирует это сделать (7%). 9 из 10 точно не будут брать кредит, считая это нерациональным: «Кредит на отпуск?! При нынешних ставках — это просто смешно!»