Заграничный отдых этим летом выбиоают богатенькие архангелогородцы

В топ-3 наиболее востребованных отечественных направлений для летних отпусков вошли Крым, Краснодарский край и Алтай.

25% архангелогородцев проведут летние отпуска в поездках по России. В топ-5 самых популярных направлений — Краснодарский край, Крымский полуостров, Алтай, озеро Байкал и Санкт-Петербург. 18% опрошенных планируют отдыхать летом на даче или в деревне. 15% проведут отпуск дома. Отдыхать за границей будут 7% опрошенных. В топ-5 зарубежных направлений — Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ и Мальдивы. У 17% не будет отпуска летом.



Планами отправиться за рубеж молодые люди до 34 лет делились чаще тех, кто старше.



В поездки по стране и за границу чаще планируют отправиться северяне с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

(фото с https://sportishka.com)