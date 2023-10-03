В Архангельске прозвучал апостольский гимн любви

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев пообщался с юношами и девушками на студенческом форуме «Семья в системе ценностей молодежи». Событие состоялось в центре поддержки молодой семьи на базе Молодёжного центра Архангельской области.

Вместе с психологом Алиной Лопатиной священник был ведущим интенсив-семинара «Первые шаги к созданию семьи. С чего начать?»

«В процессе обсуждения молодые люди определили ключевые моменты в отношениях мужа и жены, которые необходимы для полноценной семейной жизни: выявление общих ценностей, принятие друг друга, готовность меняться в лучшую сторону ради ближнего, совершенствоваться в терпении, — прокомментировал событие отец Александр. — Я привел слова апостола Павла: "Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Этот гимн любви может стать для каждой зародившийся семьи девизом на всю жизнь и программой действий в затруднительных ситуациях».

Финалом форума стало выступление представителей студенческих групп с краткими резюме, сформулированными во время интенсив-семинаров форума.