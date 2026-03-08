Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские священники поговорили с будущими медиками о вреде сквернословия

    Беседы священников со студентами медицинского колледжа регулярно проходят в Архангельске. На днях с ребятами встретились глава образовательного отдела епархии священник Кирилл Кочнев и председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев.

    Священник Кирилл Кочнев побеседовал с будущими медиками о ценности жизни человека не только после рождения, но и во чреве матери.

    Священник Александр Кочнев поговорил о ценности правильной и чистой речи. По словам отца Александра, чтобы улучшать свою речь, нужно погружаться в чтение хорошей литературы, слушать классическую музыку, созерцать шедевры мировой живописи, духовно развиваться.

    «В качестве иллюстрации благотворного воздействия на душу человека "высокой" музыки я исполнил для студентов две части из партиты ре-минор для скрипки соло Иоганна Себастьяна Баха», — прокомментировал встречу священник Александр.

    «Отец Александр не просто говорил о вреде сквернословия — он заставил сердца задуматься. А когда в аудитории зазвучала скрипка, и пальцы священника виртуозно исполнили произведения Баха — стало ясно: красота спасает мир», — говорится на странице медицинского колледжа в соцсети. 

25 март 09:23

Главные новости


«Авиатор» Егора Кончаловского: в глубоком пике
В Колмогорский уезд для сыска серебряной руды. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (311)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20