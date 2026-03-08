Архангельские священники поговорили с будущими медиками о вреде сквернословия

Беседы священников со студентами медицинского колледжа регулярно проходят в Архангельске. На днях с ребятами встретились глава образовательного отдела епархии священник Кирилл Кочнев и председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев.

Священник Кирилл Кочнев побеседовал с будущими медиками о ценности жизни человека не только после рождения, но и во чреве матери.

Священник Александр Кочнев поговорил о ценности правильной и чистой речи. По словам отца Александра, чтобы улучшать свою речь, нужно погружаться в чтение хорошей литературы, слушать классическую музыку, созерцать шедевры мировой живописи, духовно развиваться.

«В качестве иллюстрации благотворного воздействия на душу человека "высокой" музыки я исполнил для студентов две части из партиты ре-минор для скрипки соло Иоганна Себастьяна Баха», — прокомментировал встречу священник Александр.

«Отец Александр не просто говорил о вреде сквернословия — он заставил сердца задуматься. А когда в аудитории зазвучала скрипка, и пальцы священника виртуозно исполнили произведения Баха — стало ясно: красота спасает мир», — говорится на странице медицинского колледжа в соцсети.