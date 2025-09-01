Вверх
Архангельский священник рассказал студентам техникума о природе семейных конфликтов

Председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев встретился со студентами архангельского техникума строительства и экономики. 


«Разговор я построил, сопоставив разные исторические периоды, привел примеры семейных отношений из русской классической литературы; пообщались с ребятами о современном взгляде на семью как на место роста и развития личности, самореализации, — прокомментировал встречу священник Александр. — Также рассмотрели еще один взгляд – взгляд с точки зрения семейной терапии. Семья — это система. Каждый член семьи влияет на других. Конфликты, проблемы одного члена семьи отражаются на всех. Доброжелательность, стремление стать терпеливее и радостнее, учиться входить в положение близкого человека, самосовершенствование личности — также отражаются на всех, только уже с положительной стороны. Подискутировали о причинах разводов и недопонимания между мужчиной и женщиной и возможных способах сохранить семью». 

 По словам священника, беседа получилась оживленной, состоялся диалог, чувствовалось, что тема интересна студентам.


25 октябрь 09:03

