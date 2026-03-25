"Зарница" прошлась по Архангельской области

На базе Управления по конвоированию УФСИН России по Архангельской области прошел первый этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» среди детей сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Традиционные состязания объединили около 30 ребят в возрасте от 8 до 14 лет, родители которых служат не только в учреждениях ведомства, расположенных вблизи Архангельска, но и в ИК-29, которая находится в Плесецком округе. Перед стартом организаторы разделили юных участников на четыре смешанные команды, каждую из которых возглавил свой командир. В борьбу за лидерство вступили сборные «Звезда», «Победа», «Тигры» и «Ниндзя».

Торжественная часть мероприятия началась под звуки Гимна Российской Федерации в исполнении духового оркестра регионального УФСИН. С напутственным словом к участникам обратился временно исполняющий обязанности начальника Управления Максим Трефяк. Он подчеркнул, что подобные игры не просто закаляют физически, но и формируют сильный характер, учат дружбе и взаимовыручке, а также пожелал всем собравшимся удачи в прохождении всех этапов «Зарницы». Ярким подарком для всех присутствующих стало выступление с флагами от воспитанников военно-патриотического клуба «Архангел».

Получив маршрутные листы, команды отправились по станциям, где от каждого требовалось проявить максимум концентрации, ловкости и знаний. Испытания оказались разноплановыми. На этапе «Эрудит» ребята продемонстрировали отличные знания истории родного Поморья. В «Дартсе» каждый участник совершил по пять бросков, внося свой вклад в общекомандную копилку. Также ребята на скорость снаряжали патронами магазин автомата Калашникова. Новшеством игры стала станция «Шифрограмма», посвященная теме дружбы и командного единства. Финальный этап соревнований прошел в спортивном зале, где мальчишки и девчонки сдавали нормативы общей физической подготовки: отжимались, выполняли упражнения на пресс, соревновались в прыжках в длину и бежали 30-метровку.

По итогам упорной и честной борьбы заслуженное первое место завоевала команда «Звезда», в состав которой вошли дети сотрудников: Артем Зажигин (СИЗО-4), Сергей Шатеневский (ЦИТОВ), Иван Волынкин (ИК-7), Алена Кожина (ИК-1), Алиса Долгих (ИК-1), Виктор Насекин (СИЗО-1) и Никита Пропалов (СИЗО-4). 

Церемонию награждения провел заместитель начальника УФСИН Владимир Тропов. Он вручил победителям и призерам грамоты, отметив высокий уровень подготовки каждого участника. Завершился большой спортивный праздник чаепитием, где ребята в теплой атмосфере смогли обсудить самые яркие моменты игры и поздравить друг друга с отличными результатами.

 

25 май 13:49

