Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Половина архангелогородцев поддерживает пожизненный запрет на курение

Каждый второй житель Архангельска (51%) выступает за пожизненный запрет продажи сигарет и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2008 года (сейчас они несовершеннолетние, и в будущем продавать им сигареты не будут уже никогда). Против — 24%.

 Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (54% против 48% соответственно).

 Среди респондентов 35—45 лет больше сторонников, чем среди молодежи до 35 лет и граждан старше 45 лет.

 Участники опроса со средним профессиональным образованием положительно оценивают идею чуть реже, чем респонденты с высшим.

 С ростом уровня доходов растет и уровень одобрения инициативы: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей запрет поддерживают 50%, а среди специалистов с зарплатой от 150 тысяч — 57%.

 Курильщики относятся к инициативе сдержаннее: «за» говорят 46% из них (что тоже немало), тогда как среди некурящих — 57%. Против запрета выступают 31% курящих и 20% некурящих. «Нужно не запрещать, а проводить профилактические мероприятия»; «Любой запрет порождает черный рынок»; «Взрослый человек сам вправе решать, курить ему или нет», — комментируют свою позицию противники идеи.

25 май 08:40 | : Будни

Главные новости


Котлас: вместо школы - белки с балалайками за миллионы
Ах, гостиница моя. Так когда-то жили

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (259)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20