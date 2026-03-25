Половина архангелогородцев поддерживает пожизненный запрет на курение

Каждый второй житель Архангельска (51%) выступает за пожизненный запрет продажи сигарет и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2008 года (сейчас они несовершеннолетние, и в будущем продавать им сигареты не будут уже никогда). Против — 24%.



Женщины поддерживают запрет чаще мужчин (54% против 48% соответственно).



Среди респондентов 35—45 лет больше сторонников, чем среди молодежи до 35 лет и граждан старше 45 лет.



Участники опроса со средним профессиональным образованием положительно оценивают идею чуть реже, чем респонденты с высшим.



С ростом уровня доходов растет и уровень одобрения инициативы: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей запрет поддерживают 50%, а среди специалистов с зарплатой от 150 тысяч — 57%.



Курильщики относятся к инициативе сдержаннее: «за» говорят 46% из них (что тоже немало), тогда как среди некурящих — 57%. Против запрета выступают 31% курящих и 20% некурящих. «Нужно не запрещать, а проводить профилактические мероприятия»; «Любой запрет порождает черный рынок»; «Взрослый человек сам вправе решать, курить ему или нет», — комментируют свою позицию противники идеи.

