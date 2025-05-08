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Традиционные курильщики Архангельска выступают за запрет продажи вейпов

71% горожан поддерживают тотальный запрет реализации вейпов в России. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

Минпромторг РФ в лице министра Антона Алиханова поддержал тотальный запрет вейпов, заявив об этом на «Неделе российского ритейла». 71% экономически активных горожан Архангельска также выступают за полный запрет продажи электронных сигарет.

Женщины одобряют запрет чаще мужчин — 74 и 64% соответственно. Чем старше архангелогородцы, тем больше среди них сторонников инициативы: за полный отказ от продажи электронных сигарет выступает 62% молодежи до 35 лет, а среди горожан старше 45 лет таких уже 79%.

За запрет вейпов чаще выступают некурящие и курильщики обычных сигарет (по 74%). Среди пользователей электронных сигарет с такой мерой согласны лишь 18%.

14 июнь 10:30 | : ---

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