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Большинство архангельских мужчин не поддерживают депутата Хамитова

Только каждый пятый курящий архангелогородец поддерживает запрет на курение в движении, среди некурящих одобряет инициативу каждый второй. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные горожане из Архангельска.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по спорту Амир Хамитов предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко ввести запрет на курение во время движения. Он считает, что эта мера улучшит чистоту и привлекательность городов и снизит распространение курения среди молодежи. 

Согласно опросу Superjob, 45% архангелогородцев поддерживают предложение депутата («Считаю, что курение — это выбор отдельного человека и вредить другим людям не нужно»; «Не нравится дышать дымом за идущим впереди человеком»), каждый четвертый (24%) выступает против («Как контролировать?»), а 3 из 10 затруднились с оценкой инициативы («Можно подумать, курение на ходу — самая главная проблема в заботе о здоровье граждан»).

 Женщины в 1,5 раза активнее мужчин поддерживают подобный запрет: 53% против 37% соответственно. Среди курящих горожан положительно отнесся к запрету только 19%, в то время как среди некурящих — 53%.

Наблюдатели от редакции удивлены такими результатами опроса, ибо считают, что жители Поморья внутреннее свободные люди и устали от бесконечной череды законодательных запретов.

(фото с https://iz.ru

06 декабрь 08:00 | : Политика

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